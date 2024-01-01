Алёна Бронникова В Пермском крае трое жителей Удмуртии организовали подпольное казино Следственный комитет передал уголовное дело в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд рассмотрит уголовное дело троих жителей Удмуртской республики, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Пермского края в Чайковском. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

С августа по сентябрь 2023 года, действуя в составе организованной группы, мужчины незаконно организовали и проводили в нежилом помещении одного из многоквартирных домов азартные игры вне игорной зоны с использованием игрового оборудования и интернета. Доход от подпольного казино составил более 300 тыс. руб.

Следователи местного следственного отдела СУ СК РФ по Пермскому краю провели расследование уголовного дела, собрали достаточную доказательную базу и направили материалы в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам вменяют преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», совершённые организованной группой).

Ранее в Пермском крае по обвинению в коррупции был задержан руководитель автономной некоммерческой организации, которая занимается пресечением нелегальной игорной деятельности. По версии следствия, мужчина знал о том, что в Перми преступная группа организовала незаконную игорную и вопреки интересам АНО, с целью материального обогащения он ежемесячно требовал от организаторов по 300 тыс. руб. за неразглашение информации.

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