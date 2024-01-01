Алёна Бронникова Руководителя пермского НКО по борьбе с нелегальными казино обвинили в коррупции Мужчина получал взятки от игорного бизнеса Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Руководителя пермской автономной некоммерческой организации, которая занимается пресечением нелегальной игорной деятельности, обвинили в коррупции. Об этом сообщает краевое СКР.

АНО, которую возглавляет обвиняемый, ведёт в Перми деятельность по консультированию граждан в вопросах обеспечения экономической безопасности государства, противодействия преступлениям экономической и коррупционной направленности и пресечения нелегальной игорной деятельности. Следствие установило, что мужчина достоверно знал о том, что с марта по август 2022 года преступная группа в Перми организовала незаконную игорную деятельность с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Вопреки интересам АНО и с целью материального обогащения он ежемесячно требовал и получал от организаторов преступного бизнеса по 300 тыс. руб. за неразглашение информации.

«Следователем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пермскому краю руководителю АНО предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. "в", "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершённый за незаконные действия, в крупном размере)», — рассказали в пресс-службе следственного комитета.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы совершённого преступления.

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