Алёна Бронникова Пермская спортсменка Наталья Малышева не будет участвовать в Олимпиаде Получившие приглашения спортсмены отказались от участия Поделиться Твитнуть

Наталья Малышева

Министерство спорта Пермского края

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) 6 июля опубликовала официальное заявление, в котором сообщила об отказе российских борцов участвовать в летней Олимпиаде. В июне Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к участию в Играх-2024 в Париже 10 спортсменов, среди которых оказалась представительница Пермского края Наталья Малышева.

«Исполком Федерации спортивной борьбы России провёл расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры. Пришли к единогласному решению — отказаться от участия в Олимпийских играх», — сообщается на сайте ФСБР.

Причиной стало то, что многих лидеров команды не допустили к играм. Как отмечают в организации, среди допущенных 10 российских борцов шесть человек — «далеко не лидеры сборной», а принцип отбора называют неспортивным. «Объединённый мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших», — добавили в ФСБР.

Напомним, в середине июня МОК опубликовал имена 14 российских спортсменов, которым выдали допуск к участию в летней Олимпиаде в нейтральном статусе. В списке оказалась и представительница пермского Центра подготовки спортсменов в дисциплине спортивная борьба Наталья Малышева.

Олимпийские игры состоятся в Париже. Они будут проходить с 26 июля по 14 августа. Для российских спортсменов выделено 54 квоты, для белорусских — 28. Атлеты обеих стран будут участвовать в нейтральном статусе.

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