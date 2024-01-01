Пермской спортсменке Наталье Малышевой разрешили участвовать в Олимпиаде
Международный олимпийский комитет опубликовал список допущенных российских атлетов
На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликованы имена 14 российских спортсменов, которым выдали допуск к участию в летней Олимпиаде в нейтральном статусе. В списке оказалась и представительница пермского Центра подготовки спортсменов Наталья Малышева. Она будет участвовать дисциплине спортивная борьба.
Ранее сообщалось, что МОК допустит прошедших отбор российских спортсменов в Париж-2024 при выполнении ряда условий. Во-первых, россияне смогут соревноваться только в нейтральном статусе, а во-вторых, в Париж не допустят спортсменов, которые активно поддерживают СВО (политическую позицию атлетов проверяют в СМИ и соцсетях).
Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил против допуска троих россиянок к Олимпиаде, среди которых была Малышева. Причиной стал тот факт, что Наталья Малышева, Ольга Хорошавцева и спортсменка из Беларуси Ирина Курочкина лайкнули пост в соцсети Динары Кудаевой, которая опубликовала фотографию погибшего в СВО отца с подписью «Ты мой герой». В НОК расценили пост и лайки как «поддержку вторжения в Украину».
В Олимпийские игры состоятся в Париже. Они будут проходить с 26 июля по 14 августа. Для российских спортсменов выделено 54 квоты, для белорусских — 28. Атлеты обеих стран будут участвовать в нейтральном статусе.
Напомним, в апреле в Баку на Европейском лицензионном олимпийском турнире по спортивной борьбе Наталья Малышева успешно выступила в своей весовой категории 53 кг. Она вышла в финал и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже (поединок за первое место не проводился).
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