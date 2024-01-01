Пермской спортсменке Наталье Малышевой разрешили участвовать в Олимпиаде Международный олимпийский комитет опубликовал список допущенных российских атлетов Поделиться Твитнуть

Наталья Малышева

Министерство спорта Пермского края

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) опубликованы имена 14 российских спортсменов, которым выдали допуск к участию в летней Олимпиаде в нейтральном статусе. В списке оказалась и представительница пермского Центра подготовки спортсменов Наталья Малышева. Она будет участвовать дисциплине спортивная борьба.

Ранее сообщалось, что МОК допустит прошедших отбор российских спортсменов в Париж-2024 при выполнении ряда условий. Во-первых, россияне смогут соревноваться только в нейтральном статусе, а во-вторых, в Париж не допустят спортсменов, которые активно поддерживают СВО (политическую позицию атлетов проверяют в СМИ и соцсетях).

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины выступил против допуска троих россиянок к Олимпиаде, среди которых была Малышева. Причиной стал тот факт, что Наталья Малышева, Ольга Хорошавцева и спортсменка из Беларуси Ирина Курочкина лайкнули пост в соцсети Динары Кудаевой, которая опубликовала фотографию погибшего в СВО отца с подписью «Ты мой герой». В НОК расценили пост и лайки как «поддержку вторжения в Украину».

В Олимпийские игры состоятся в Париже. Они будут проходить с 26 июля по 14 августа. Для российских спортсменов выделено 54 квоты, для белорусских — 28. Атлеты обеих стран будут участвовать в нейтральном статусе.

Напомним, в апреле в Баку на Европейском лицензионном олимпийском турнире по спортивной борьбе Наталья Малышева успешно выступила в своей весовой категории 53 кг. Она вышла в финал и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже (поединок за первое место не проводился).

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