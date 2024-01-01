Спортсменка из Прикамья Наталья Малышева завоевала олимпийскую лицензию Поделиться Твитнуть

Наталья Малышева

Министерство спорта Пермского края

В Баку на Европейском лицензионном олимпийском турнире по спортивной борьбе успешно выступила спортсменка из Пермского края Наталья Малышева. В своей весовой категории 53 кг она вышла в финал и завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх в Париже (поединок за первое место не проводился). Об этом сообщили в министерстве спорта Прикамья.

Правда, сможет ли Малышева выступить в столице Франции, пока не ясно. «Федерация спортивной борьбы России продолжает добиваться допуска спортсменов на Олимпийские игры», — заявили в ведомстве.

Известно, что МОК допустит прошедших отбор российских спортсменов в Париж-2024 при выполнении ряда условий. Во-первых, россияне смогут соревноваться только в нейтральном статусе, демонстрация российского триколора не допускается ни в каком виде. Нейтральным атлетам из России запретят участвовать в параде участников на церемонии открытия Игр и во всех альтернативных церемониях (например, в торжественных встречах и проводах с участием спортивного и политического руководства страны). В Париж не будут допущены спортсмены, активно поддерживающие СВО (политическую позицию атлетов проверят в СМИ и соцсетях). Не будут допущены все российские тренеры, спортсменов может сопровождать только технический и медперсонал.

Руководители минспорта РФ и ОКР (Олимпийского комитета России) пока высказывают диаметрально противоположные взгляды по поводу участия россиян в Играх-2024 на условиях МОК. Первые — за участие россиян, вторые — против.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.