Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл «Ладу-Тольятти» Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко остался доволен игрой своих подопечных Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Завершился первый круг первенства Второй лиги для команд четвёртой группы. Пермский «Амкар» в завершающем матче первого этапа на родном стадионе обыграл тольяттинскую «Ладу». Первый гол составе хозяев на 21-ой минуте встречи забил Даниил Ахатов, а сразу после перерыва Илья Юрченко удвоил результат. В итоге победа пермского футбольного клуба со счетом 2:0.

Главный тренер ФК «Амкар» Андрей Блажко остался доволен игрой своих подопечных: «Игра проходила в сложных климатических условиях, но ребята молодцы. Выдержали. Второй тайм провели чуть лучше, чем первый, но главное удалось добиться победы. Опять наблюдал проблемы в обороне, правда, могли мы пропустить…Будем работать над этим в паузе, постараемся дозавкой усилить игру команды во втором круге»- так наставник пермской футбольной команды прокомментировал итог поединка.





Второй круг первенства начнется для «Амкара» важной игрой с одним из соперников за выход в более высокий дивизион казанским «Соколом». Матч состоится 28 июля в столице Татарстана.

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