Елена Синица Названы самые аварийные улицы в Перми На первом месте оказалось шоссе Космонавтов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми назвали самые аварийные улицы города. Так, на первом месте оказалось шоссе Космонавтов — здесь с начала 2024 года произошла 91 авария. Такие данные приводит «ВКурсе.ру».

В то же время, в тройке лидеров также улица Куйбышева (67 ДТП) и улица Ветлужская (53 ДТП). Далее идут улицы Героев Хасана (40 происшествий) и Ленина (36 инцидентов), Екатерининская и Комсомольский проспект (по 28 аварий).

Чаще всего в аварии попадали автомобили марок «Лада» (14,5 %), Kia (10,5 %), Toyota (8,4 %). Мужчины становились участниками ДТП чаще женщин: 61,6% случаев против 38,4%.









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