Елена Синица Пермяки начали в два раза чаще чаще обращаться к электрикам и сантехникам За первое полугодие 2024 года спрос на услуги бытовых мастеров в России вырос на 30% Поделиться Твитнуть

За первое полугодие 2024 года спрос на услуги бытовых мастеров в России вырос на 30%. Пермяки начали в два раза чаще обращаться к электрикам, сантехникам, сборщикам мебели и другим специалистам. Об этом сообщают Авито Услуги.

Как пояснил руководитель развития категории «Деловые и Хозяйственные услуги» на «Авито Услугах» Александр Семёчкин, обращение к высококвалифицированным специалистам особенно актуально летом.

Также известно, что за этот период на 100% увеличился спрос пермяков на установку светодиодных лент и на 300% увеличился спрос на установку автоматов защиты. Кроме этого, за заменой электропроводки жители краевой столицы стали обращаться на 250% чаще.













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