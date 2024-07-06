Елена Синица В Пермском крае 7-летний ребёнок попал в ДТП Ещё двое пассажиров травмированы Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Заведено уголовное дело по факту ДТП в Пермском крае, в результате которого погиб ребёнок, ещё двое пассажиров травмированы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Как рассказали в следкоме, 5 июля водитель ехал с тремя пассажирами (из них двое — дети) по дороге «Кунгур-Соликамск». На 161 километре автодороги водитель автомобиля выехал на полосу встречного движения, столкнулся с другим автомобилем.





В результате скончался один из пассажиров — 7-летний мальчик. Ещё двоих пострадавших, среди которых 14-летний подросток, госпитализированы в больницу.





На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, состоящая из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. С участием специалистов проводится тщательный осмотр дорожного полотна и прилегающей территории, допрашиваются очевидцы. Следователями назначаются необходимые судебные экспертизы.

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