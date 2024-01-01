Алёна Бронникова Пермский НОЦ получил статус научно-производственного центра беспилотной авиации Соответствующий статус получили пока всего шесть организаций Поделиться Твитнуть

АНО «Пермский научно-образовательный центр мирового уровня «Рациональное недропользование» (Пермский НОЦ) одним из первых в России получил статус Научно-производственного центра БАС. Об этом сообщается в соцсетях организации.

Статус научно-производственного центра в области беспилотной авиации, согласно приказу Минпромторга России от 4 июля «О присвоении статуса научно-производственного центра испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем», получили всего шесть организаций. В их числе оказался и Пермский НОЦ.

В Пермский НОЦ входят ведущие научные организации, вузы и предприятия. Основные направления деятельности организации: твёрдые полезные ископаемые, химические технологии, экология и безопасность территорий, цифровизация и роботизация производств и сервисов и пр.

В начале 2024 года сообщалось, что в программе Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» появились новые направления деятельности. Изменения были связаны с расширением деятельности, новыми участниками и повышением финансовой поддержки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.