Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» расширит деятельность Совет научно-образовательных центров утвердил изменения в программе пермского объединения Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В программе Пермского НОЦ «Рациональное недропользование» появились новые направления деятельности. Как сообщается на сайте регионального правительства, соответствующие корректировки были утверждены Советом научно-образовательных центров мирового уровня под руководством заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

Изменения связаны с расширением деятельности, новыми участниками и повышением финансовой поддержки за счёт средств регионального бюджета. В состав Пермского НОЦ вошли ФГБУ «Научно-медицинский центр травматологии и ортопедии им. Р. Р. Вредена» Минздрава России и ООО «Углеком», которые будут создавать новые медицинские материалы и технологии. Ещё три компании займутся повышением эффективности нефте- и газодобычи и разработками в сфере информационных технологий.

Директор АНО «Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование» Павел Илюшин обратил внимание на активизацию деятельности по решению новых научно-технологических задач региона. В их число вошли разработка технологии очистки промышленных стоков и высокоминерализованных рассолов, включая территории Кизеловского угольного бассейна, рост эффективности переработки отходов производства и потребления, работа над созданием научно-производственного центра по разработке отечественных беспилотников и Климатического паспорта Пермского края — плана адаптации региона к изменениям климата.

«Особо хочу отметить проведение под эгидой Пермского НОЦ мероприятий патриотической направленности, включая функционирование выставки-форума «Мы защищаем свой родной дом», организацию тематических лекториев и экскурсий, а также издание информационных и справочных материалов, книг, буклетов», — рассказал он.

Новая выставка «Мы защищаем свой родной дом» была создана по поручению губернатора Дмитрия Махонина. Она стала продолжением открывшейся в июне выставки «Оружие Победы» и открылась в октябре на территории бывшего завода Шпагина. Экспозиция посвящена вкладу Прикамья в развитие обороноспособности государства и вовлечённости пермяков в поддержку спецоперации.

Глава региона отметил, что НОЦ «Рациональное недропользование» определяет стратегические потребности экономики Пермского края, занимается поиском тех, кто может их решить, благодаря чему он стал «точкой сборки» между наукой и промышленностью.

«Обеспечение технологического суверенитета страны — одна из ключевых задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Это означает, что от скорейшего внедрения в жизнь прорывных технологий зависит будущее России, безопасность и благополучие граждан. И здесь крайне важна тесная кооперация науки с производством. Особую роль в достижении этой цели мы отводим нашему Научно-образовательному центру мирового уровня «Рациональное недропользование»», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

В Пермский НОЦ входят ведущие научные организации, вузы и предприятия. Губернатор добавил, что регион предоставляет им все необходимые ресурсы для решения задач. По его словам, новые участники в составе и расширение направлений деятельности центра будет способствовать достижению целей, сформулированных в стратегии социально-экономического развития региона.





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