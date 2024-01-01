Алёна Бронникова В Пермском крае утонул ещё один 15-летний подросток Следственный комитет проводит проверку Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

В реке Лысьве в Пермском крае 4 июля утонул ещё один 15-летний подросток. Как уточняет perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу краевого следственного комитета, несчастный случай произошёл рядом с п. Зюкайка в Верещагинском районе. Ведомство организовало проверку.

«Следственными органами СУ СК РФ по Пермскому краю устанавливаются обстоятельства смерти 15-летнего мальчика во время купания в реке. Предварительно установлено, что ребёнок находился совместно с друзьями у реки без присмотра взрослых», — сообщает СКР Прикамья.

Следователи Верещагинского межрайонного следственного отдела устанавливают все обстоятельства трагедии. В данный момент проведён осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, проводится судебная экспертиза.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 4 июля в Александровском округе во время купания на Голубых озёрах утонул 15-летний подросток. Следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства гибели мальчика. В ведомстве призывают не оставлять детей одних без присмотра.

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