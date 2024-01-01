В Прикамье на Голубых озёрах утонул 15-летний мальчик Подросток отдыхал с друзьями без присмотра взрослых Поделиться Твитнуть

фото: следственный комитет России

Сегодня днём в Александровском округе 15-летний подросток купался на Голубых озёрах и утонул. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР России по Пермскому краю.

Сейчас местные следователи проводят процессуальную проверку и устанавливают обстоятельства гибели мальчика.

По предварительной информации, происшествие случилось в посёлке Карьер Известняк Александровского муниципального округа, где подросток находился с друзьями у озера без присмотра взрослых. Во время купания в водоёме мальчик утонул.

Следователи уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Чтобы установить причины смерти несовершеннолетнего, назначена и проводится судебная экспертиза.

В пресс-службе ведомства обратились ко всем жителям Прикамья и призвали не оставлять детей одних без присмотра.

Как ранее писал «Новый компаньон», на этой неделе в Перми утонул 50-летний мужчина, который решил искупаться в реке Мулянке рядом с м/р Парковый. По словам очевидцев, которые вызвали полицию, мужчина был пьян. Сейчас полицейские проводят проверку.

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