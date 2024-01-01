Алёна Бронникова Обанкротившийся экс-директор НПФ «Стратегия» пытается оставить себе квартиру в Перми В отношении Петра Пьянкова введена процедура реализации имущества Поделиться Твитнуть

Петр Пьянков

newsko.ru

Бывший генеральный директор Негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Стратегия» Пётр Пьянков, в отношении которого введена процедура реализации имущества, подал в Арбитражный суд Пермского края ходатайство об исключении из конкурсной массы квартиры. Соответствующая информация появилась в картотеке судебных дел.

Ходатайство об исключении из конкурсной массы квартиры по ул. Осинской, 6 в Перми поступило в суд 25 июня. Однако суд установил, что документ подан с нарушением положений Арбитражного процессуального кодекса РФ. В частности, должник не предоставил подтверждающий уплату госпошлины документ либо ходатайство об освобождении от уплаты госпошлины.

Согласно определению суда от 1 июля, ходатайство Пьянкова оставлено без движения. Должнику предложили устранить нарушения до 1 августа.

Напомним, НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году, в 2018-м был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. Пьянкова осудили за хищение пенсионных резервов на 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Его приговорили к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн руб.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере и приговорил его к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Заявление АО «НПФ «Стратегия» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» о признании бывшего гендиректора банкротом поступило в суд в 2023 году. Просроченная задолженность на тот момент превысила 73 млн руб.

В феврале 2024 года он освободился из ИК-11 общего режима. В апреле суд признал Пьянкова банкротом, в его отношении начата процедура реализации имущества.

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