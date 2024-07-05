Елена Синица Заведено уголовное дело из-за травмы пассажира на ж/д станции в Пермском крае Высадку пассажиров произвели на ремонтируемую посадочную платформу Поделиться Твитнуть

Фото: Центральный МСУТ СКР

Заведено уголовное дело по факту травмирования 20-летнего пассажира поезда на железнодорожной платформе в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба Центрального МСУТ СКР.

Дело заведено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). По данным следствия, утром 24 июня 2024 года на станции Чад Горьковской железной дороги планово остановился пассажирский поезд сообщением «Улан-Удэ — Москва».





Высадку пассажиров произвели на ремонтируемую посадочную платформу. Из-за этого пассажир при спуске с подножки вагона получил повреждение левой стопы.

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