Следователи завершили расследование уголовного дела по одному из участников нападения на прикамский ОМОН в Чечне Тогда погибли 36 правоохранителей из Прикамья Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Завершено расследование уголовного дела в отношении участника нападения на сотрудников правоохранительных органов в 2000 году в Чеченской Республике.

ГСУ Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу вместе с подразделением центрального аппарата ФСБ России и УФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике завершили расследование уголовного дела в отношении уроженца Карачаево-Черкесской Республики Алибека Чагилова. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Его обвиняют в активном участии в вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Напомним, 29 марта 2000 года недалеко от посёлка Джани-Ведено в Чеченской республике колонна сводного отряда прикамского ОМОН попала в засаду. Сотрудники ОВД ценой собственной жизни спасли населённый пункт Ведено, который планировали захватить боевики. В жестоком неравном бою погибли 36 правоохранителей из Прикамья.

По версии следствия, Чагилов и ещё не менее 200 боевиков под руководством Басаева и Хаттаба, 29 марта 2000 года совершил вооружённое нападение на сотрудников сводного отряда ОМОН ГУВД Пермской области и военнослужащих комендантской роты комендатуры Веденского района Чеченской Республики.

В результате этого нападения были убиты 43 ОМОНовцев и военнослужащих, ранения различной степени тяжести, а также моральный вред причинены 102 сотрудникам.

После нападения боевики похитили у погибших 36 автоматов Калашникова, 13 пулемётов, три снайперские винтовки, гранатомёт АГС и боеприпасы к ним. В результате боестолкновения была повреждена и уничтожена военная техника, имущество и вооружение ГУВД Пермской области.

Уголовное дело в отношении Чагилова с утверждённым обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.

Ранее за совершение эти преступлений суд вынес приговоры в отношении человек. Их осудили на длительные сроки лишения свободы. Двух фигурантов объявили в международный розыск.

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