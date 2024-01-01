В Пермском крае почтили память бойцов ОМОНа, погибших в Чечне Траурные мероприятия состоялись в Перми и Березниках Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Сегодня, 29 марта, в Перми у мемориала памяти на Аллее славы на Южном кладбище состоялось траурное мероприятия, посвящённое 24-й годовщине со дня гибели сотрудников ОВД, погибших во второй Чеченской войне. Почтить их память пришли сотрудники Росгвардии и МВД, родственники, друзья и сослуживцы. Об этом сообщали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю и в региональном управлении Росгвардии.

Полицейские возложили цветы к памятному мемориалу, который был возведён в честь погибших правоохранителей, и на могилы бойцов, почтив их минутой молчания.

В этот же день на городском кладбище в Березниках командир ОМОНа, полковник полиции Александр Чудинов выразил соболезнования родным погибших бойцов.

Фото: Управление Росгвардии по Пермскому краю

29 марта 2000 года недалеко от поселка Джани-Ведено в Чеченской республике колонна сводного отряда прикамского ОМОН попала в засаду. Сотрудники ОВД ценой собственной жизни спасли населённый пункт Ведено, который планировали захватить боевики. В жестоком неравном бою погибли 36 жителей Прикамья.

За проявленный героизм и беззаветное служение Отечеству сотрудники ОМОН были награждены Орденами мужества посмертно.

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