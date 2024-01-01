В ходе СВО погиб военнослужащий из Прикамья Андрей Постоногов Его похоронят 6 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Кудымкарского муниципального округа

Администрация Кудымкарского муниципального округа на официальной странице в соцсетях сообщила о гибели в зоне боевых действий спецоперации уроженца Кудымкара Андрея Постоногова.

Андрей Постоногов родился в Кудымкаре Пермской области 16 августа 1977 года. В 2023 году мужчина отправился на СВО в качестве добровольца. Он принимал участие в боевых действиях в составе штурмового взвода. Как и при каких обстоятельствах он погиб, чиновники не сообщили.

Местные власти выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

Прощание с участником СВО состоится 6 июля в 12:00 в Кудымкаре на ул. Центральной, 1в (прощальный зал на городском кладбище).

Напомним, 4 июля в Губахе похоронили участника СВО Валерия Карпова. Подробности гибели военнослужащего и обстоятельств его отправки в зону СВО не уточнялись. Церемония прощания состоялась в местном ДК «Энергетик».

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