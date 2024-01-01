Алёна Бронникова В Прикамье 4 июля простились с погибшим на СВО Валерием Карповым Военнослужащий родом из Губахи Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе проведения специальной военной операции в Украине погиб житель Губахи Пермского края Валерий Карпов. Об этом сообщила администрация города в соцсетях.

«Из военкомата пришло извещение о гибели нашего земляка Карпова Валерия Валентиновича. Выражаем соболезнования семье. Это горе, и никакими словами его не поправить. Мы скорбим вместе с вами», — написала мэрия ВКонтакте.

Подробности гибели военнослужащего, а также о том, когда и при каких обстоятельствах он отправился в зону СВО, не уточняются. Похороны прошли 4 июля. Церемония прощания состоялась в местном ДК «Энергетик».

Ранее «Новый компаньон» писал, что в зоне СВО погиб кавалер двух Орденов Мужества из Пермского края Константин Благиных. Подробности гибели уроженца Лысьвы также не приводились. Уточнялось, что Константин скончался «в ходе ожесточённых боёв».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.