Зарина Ситдикова В ходе СВО погиб кавалер двух Орденов Мужества из Пермского края Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе Поделиться Твитнуть

При проведении специальной военной операции погиб кавалер двух Орденов Мужества из Пермского края Константин Благиных. Об этом сообщается в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» ВКонтакте.

Подробности гибели уроженца Прикамья не приводятся. Уточняется лишь, что Константин Благиных скончался «в ходе ожесточённых боёв».

Помимо этого в сообщении отмечается, что погибший был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Вторым Орденом Мужества он был награждён посмертно.

Ранее «Новый компаньон» писал о предстоящей церемонии прощания с отцом двоих детей из Полазны Николаем Никифоровым, который погиб при выполнении боевых задач в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Трагедия случилась осенью прошлого года спустя всего полтора месяца после того как уроженец Прикамья подписал контракт для участия в специальной военной операции.

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