Зарина Ситдикова

В ходе СВО погиб кавалер двух Орденов Мужества из Пермского края

Он был ветераном боевых действий на Северном Кавказе

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Фото: vk.com/veteranylysva

При проведении специальной военной операции погиб кавалер двух Орденов Мужества из Пермского края Константин Благиных. Об этом сообщается в группе «Ветераны боевых действий и военной службы Лысьвы» ВКонтакте.

Подробности гибели уроженца Прикамья не приводятся. Уточняется лишь, что Константин Благиных скончался «в ходе ожесточённых боёв».

Помимо этого в сообщении отмечается, что погибший был ветераном боевых действий на Северном Кавказе. Вторым Орденом Мужества он был награждён посмертно.

Ранее «Новый компаньон» писал о предстоящей церемонии прощания с отцом двоих детей из Полазны Николаем Никифоровым, который погиб при выполнении боевых задач в городе Красногоровка Донецкой Народной Республики. Трагедия случилась осенью прошлого года спустя всего полтора месяца после того как уроженец Прикамья подписал контракт для участия в специальной военной операции.

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