Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Благотворительный спектакль фонда «Берегиня» собрал более 1,5 млн рублей «Музыка жизни 3» снова будет показана в ноябре Поделиться Твитнуть

фото: Егор Рукавицын

В Пермском театре оперы и балета 3 июля дважды был показан мюзикл «Музыка жизни 3» (6+) — творческий проект благотворительного фонда «Берегиня».

Автор идеи и режиссёр-постановщик спектакля Алёна Семерикова-Волкова называет свою деятельность в «Берегине» «экологичной благотворительностью»: работая над проектом совершенно безвозмездно, она получает нечто чрезвычайно ценное — творческую реализацию. Так же относятся к этой истории и другие члены команды: сестра и соавтор Алёны Ульяна Семерикова, сценаристы Екатерина и Валерий Колесовы, хореограф-постановщик Ксения Бутакова, продюсер Дарья Волчек, музыканты, участвовавшие в записи «минуса», и артисты, играющие главные роли.

фото: Егор Рукавицын





«Музыка жизни» — проект многосерийный, и с каждым новым спектаклем он становится всё более сложным и профессиональным. Мюзикл «Музыка жизни 3. Это наше шоу!» практические не нуждается в скидках на непрофессионализм авторов и исполнителей — это полноценный музыкальный спектакль. Своим успехом проект во многом обязан артистам — Евгению Замахаеву из Пермского ТЮЗа, который, будучи драматическим актёром, профессионально занимается вокалом, и певице Екатерине Смирновой, которая, напротив, не будучи актрисой по профессии, абсолютно органична на театральной сцене.

фото: Егор Рукавицын





В «Музыке жизни 3» занято много талантливых людей и коллективов, таких, как детский танцевальный театр «Грани» или ансамбль танцев на колясках «Гротеск», однако главные звёзды шоу — замечательные дети с особенностями развития, которые играют подопечных главного героя — режиссёра детского театрального кружка Никиты.





Обаяние и жизнелюбие этих ребят совершенно покоряет. В финале, когда вместе с героями мюзикла поют и танцуют его постановщики во главе с директором фонда «Берегиня» Татьяной Голубаевой, зрители вытирают слёзы и несут цветы на сцену. «Музыка жизни 3» — это очищающее, смягчающее и возвышающее зрелище.





Два показа собрали 1345 зрителей и принесли более 1,5 млн руб. в пользу семей, столкнувшихся с детской онкологией. Мюзикл снова будет показан 14 и 15 ноября в Пермском доме народного творчества «Губерния».

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