В Прикамье маслозаводу из Нытвы вынесли предупреждение за отсутствие сопроводительных документов на продукцию У Россельхознадзора возникли вопросы по 754 кг сыра Поделиться Твитнуть

Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмурткой Республике и Пермскому краю установило нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов на ООО «Маслозавод Нытвенский», которое занимается переработкой молока и производит молочную продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным управления, 16 июня был оформлен акт несоответствия, по которому в журнал входной продукции было добавлено 754 кг «Голландского» сыра производства ООО «Юговской комбинат молочных продуктов».

Эту продукцию направили в нытвенский детсад № 4, а также пермские ИП Штебе Ж.В., ООО «Феникс» и ООО «ТРИУМФ», ИП Иванов А.Н. (Краснокамск), ИП Вшивкова Л.А. (Нытва), которые занимаются организацией питания детей в государственных детсадах и школах Пермского края.

Отсутствие информации о сырьё не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении. Поэтому своими действиями производитель нарушил требования закона РФ «О ветеринарии», отметили в ведомстве.

Предпринимателю вынесли предостережение. Информацию о нарушениях отправили в комиссию по противодействию незаконному обороту пищевой продукции в Пермском крае, управление ФНС по Пермскому краю, краевой минобр и краевое управление Роспотребнадзора.

Кроме того, с начала 2024 года в Пермском крае выявлен 31 случай недостоверного декларирования зерна. В частности, с 1 января по 26 июня управление Россельхознадзора признало недействительными 31 декларацию о соответствии на пшеницу, овёс, ячмень, рожь и рапс серийного выпуска.

Напомним, в октябре прошлого года Пермское УФАС возбудило дело в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» из-за рекламы, которая была размещена на автомобиле «Газель». В рекламе был слоган «Всё лучшее из молока! www.nytva-maslo.ru» на фоне продукции маслозавода. В ведомстве посчитали это нарушением законодательства о рекламе.

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