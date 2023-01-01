Максим Артамонов Пермское УФАС возбудило дело из-за рекламы Нытвенского маслозавода Предприятию грозит штраф до 500 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Сотрудники Пермского УФАС России возбудили дело в отношении ООО «Маслозавод Нытвенский» из-за рекламы, которая была размещена на автомобиле «Газель». В рекламе был слоган «Всё лучшее из молока! www.nytva-maslo.ru» на фоне продукции маслозавода. В ведомстве посчитали это нарушением законодательства о рекламе, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как пояснили в УФАС, согласно законодательству, реклама должна быть добросовестной и достоверной. В ней не должно быть информации, не соответствующей действительности, или сведений о преимуществах рекламируемого товара перед другими.

Кроме того, использование сравнительной характеристики «лучший», «первый», «номер один» возможно только тогда, когда указан конкретный критерий, по которому идёт сравнение и который имеет объективное подтверждение. Во всех остальных случаях реклама считается недостоверной.

По словам начальника отдела контроля за рекламой и недобросовестной конкуренцией Пермского УФАС Марии Герасимовой, на основании несоответствия рекламы Нытвенского маслозавода этим требованиям антимонопольное ведомство и возбудило дело.

Если предприятие признают виновным, то ему грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.

Дело в отношении Нытвенского маслозавода будет рассмотрено 7 ноября.

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