Алёна Бронникова Чёрные лесорубы в Пермском крае вырубили деревья почти на 6 млн рублей Организатор преступной группы задержан Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ и Росгвардии задержали жителя Бардымского округа 1982 года рождения. Мужчину подозревают в незаконной рубке леса.

«Установлено, что фигурант организовал незаконную рубку лесных насаждений на территории двух лесничеств в Прикамье, для чего привлёк семерых мужчин. Спиленную древесину злоумышленники вывозили и сбывали владельцам пилорам», — сообщает пресс-служба краевого МВД.

В ходе оперативных и следственных мероприятий у задержанного изъяли лесовозы, трактор, мототехнику и прицепы — всего 15 единиц техники. На денежные средства мужчины в 500 тыс. руб. наложили арест. Другие участники группы написали явки с повинной и дали признательные показания.

Всего чёрные лесорубы вырубили не менее 385 кубометров древесины хвойных пород. Сумма ущерба составила 5,7 млн руб.

Возбуждены уголовные дела по восьми эпизодам противоправной деятельности по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Организатор находится под арестом на время расследования. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности.

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