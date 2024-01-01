Алёна Бронникова За призыв к терроризму житель Прикамья отправился в колонию на 13 лет Мужчину уличили также в продаже наркотиков Поделиться Твитнуть

Центральный окружной военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Кунгура. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на УФСБ по Пермскому краю мужчине был вынесен обвинительный приговор.

Суд установил, что обвиняемый размещал в социальных сетях публикации с призывами к насилию в отношении представителей власти и силовых ведомств. Кроме того, он был уличён в продаже наркотических средств.

За призывы к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, а также за сбыт наркотиков мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы. Первые три года наказания он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

В мае суд на 12 лет отправил в исправительную колонию строгого режима жителя Прикамья по обвинению в подготовке террористического акта и госизмене. СМИ сообщали, что на момент совершения преступления осуждённый был сотрудником мэрии Перми.

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