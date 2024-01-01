Елена Синица В Перми может быть установлен новый температурный рекорд В городе может обновиться суточный рекорд 1989 года Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

В Перми 5 июля может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ.

По данным специалистов, в пятницу может обновиться суточный рекорд 1989 года, когда воздух в городе прогрелся до +32,7˚. Помимо этого, выше будет и ощущаемая температура из-за влажного воздуха. Также в течение дня в городе ожидаются локальные грозы.

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