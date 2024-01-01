Усыновлённого из детдома Перми гражданина США отправили в колонию строгого режима за наркотики Роберта Вудлэнда обвинили в покушении на сбыт запрещённых веществ в крупном объёме Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала прокуратуры Москвы

По решению Останкинского суда Москвы гражданина США и РФ Роберта Вудлэнда приговорили к 12 с половиной годам колонии строгого режима. Мужчину осудили за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Как установил суд, 3 января Вудлэнд вместе с соучастниками забрал в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах крупную партию мефедрона массой не менее 46,91 грамма. После этого он перевёз наркотик в квартиру на ул. Широкая, где расфасовал его в 49 свертков для дальнейшего сбыта.

Мужчину задержали при попытке сбыта наркотиков.

Как ранее писал «Новый компаньон», 32-летний Роберт Вудлэнд имеет двойное гражданство, является безработным и не проживает по месту регистрации.

Несколько лет назад в интервью Роберт рассказывал, что приёмные родители Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него в 1993 году пермскому детскому дому 10 тыс. долл., что по курсу того года составляет около 12 млн руб. Мужчина впервые встретился со своей биологической матерью Галиной Романовой на одном из ток-шоу федерального канала в 2020 году. В последнее время мужчина жил в Долгопрудном и работал преподавателем английского языка.

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