Алёна Бронникова В Москве задержали усыновлённого из детдома Перми гражданина США Роберт Вудлэнд обвиняется в незаконном обороте наркотиков Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Mash

В Москве следователи задержали гражданина США Роберта Вудлэнда за попытку сбыта и производства наркотиков. По информации telegram-канала Mash, в 1993 году его выкупили американские учёные из детского дома в Пермском крае.

Согласно опубликованному документу на сайте Мосгорсуда, мужчину задержали 5 января, в этот же день ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему грозит свыше трёх лет лишения свободы.

На следующий день по ходатайству следователей Останкинский районный суд отправил мужчину в СИЗО до 5 марта 2024 года. Адвокаты просили отправить его под домашний арест, но суд отказал в смягчении меры пресечения.

«Вудлэнд Р.Р. обвиняется в совершении преступления, отнесённого к категории особо тяжких, за совершение которого предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком свыше трёх лет. По месту постоянного жительства не проживает. У следствия есть основания полагать, что преступная деятельность является основным его источником дохода», — сообщается в постановлении суда.

Отмечается, что 32-летний мужчина имеет двойное гражданство, является безработным и не проживает по месту регистрации. В связи с чем он может скрыться от органов следствия и продолжить заниматься преступной деятельностью.

Несколько лет назад в интервью Роберт рассказывал, что приёмные родители Дэвид и Марсиа Вудлэнд заплатили за него в 1993 году пермскому детскому дому 10 тыс. долл., что по курсу того года составляет около 12 млн руб. Мужчина впервые встретился со своей биологической матерью Галиной Романовой на одном из ток-шоу федерального канала в 2020 году. Как сообщает Mash, в последнее время он жил в Долгопрудном и работал преподавателем английского языка.

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