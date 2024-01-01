На СВО погибли двое военнослужащих из одного округа Прикамья С ними простятся 5 июля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского округа

В зоне боевых действий спецоперации в ходе ожесточённых боёв погибли двое уроженцев Лысьвы — Иван Мухаметнуров и Дмитрий Арефьев. Об этом сообщается на официальной странице Лысьвенского округа в соцсетях.

Прощание с военнослужащими состоится 5 июля в 11:30. Отпевание пройдёт в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А). Обстоятельства гибели участников СВО не разглашаются. Неизвестно также их семейное положение и возраст.

Местные власти принесли соболезнования родным и близким погибших.

Как писал ранее «Новый компаньон», 8 июля состоятся похороны военнослужащего из Добрянки Алексея Мустафина. Он погиб в 44 года в ходе боём в городе Красногоровке. В спецоперации мужчина служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона.

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