В Прикамье похоронят участника СВО Алексея Мустафина Он погиб в конце февраля этого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В селе Висим Добрянского городского округа 8 июля простятся с погибшим на СВО военнослужащим Алексеем Мустафиным. Об этом сообщается на официальной странице муниципалитета в соцсетях.

Алексей Мустафин родился 24 сентября 1979 года в Добрянке. Всё детство он провёл в Висиме, где окончил среднюю школу. В 1998 году Алексей получил специальность слесаря. После этого он отслужил в армии. Окончив службу, мужчина жил и работал в Полазне, Березниках, Добрянке, Москве и Сочи.

В декабре прошлого года Алексей решил заключить контракт с минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. Там он служил стрелком мотострелковой роты мотострелкового батальона и погиб 25 февраля этого года в городе Красногоровке.

Известно, что военнослужащий увлекался рыбалкой. После гибели у него остались жена, дочь, родители, а также сестра и братья.

Как ранее писал «Новый компаньон», 4 июля в Полазне похоронили отца двоих детей Николая Никифоровым, который также погиб при выполнении боевых задач в Красногоровке.

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