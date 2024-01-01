В минприроды Прикамья прокомментировали гибель животных от удара током Ранее в Кудымкарском округе разрядом убило лося и медведя Поделиться Твитнуть

Фото: "Городская газета" Кудымкара

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе министерства природных ресурсов Пермского края, сотрудники ведомства держат ситуацию с погибшими лосём и медведем на севере региона под контролем. Виновником обещают привлечь к ответственности.

«В данный момент идут следственные мероприятия, по результатам которых виновному лицу будет выставлен иск», — пояснили в краевом минприроды.

Напомним, ранее в Кудымкарском округе местные жители заметили погибших медведя и лося. Животные умерли из-за удара током, рядом с ними обнаружили обрыв проводов на высоковольтной линии.

Жители рассказали, что провода здесь провисли ещё в конце мая. После гибели животных провода подняли с земли и натянули. Факт происшествия уже зарегистрирован в МО МВД «Кудымкарский». Проводится проверка.

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