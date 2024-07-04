Елена Синица

В Пермском крае лось и медведь погибли от удара током

Происшествие было зарегистрировано в МО МВД «Кудымкарский»

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Фото: "Городская газета" Кудымкара

В Кудымкарском округе местные жители заметили погибших медведя и лося. Животные умерли из-за удара током, рядом с ними обнаружили обрыв проводов на высоковольтной линии. Об этом сообщает «Городская газета» Кудымкара.

По словам жителей, провода здесь провисли ещё в конце мая. После гибели животных провода подняли с земли и натянули. Происшествие было зарегистрировано в МО МВД «Кудымкарский». Проводится проверка.

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