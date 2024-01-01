Алёна Бронникова МЧС Прикамья обязали восстановить пожарную каланчу рядом с театром «У Моста» Ведомство содержит памятник архитектуры в ненадлежащем состоянии Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

Ленинский районный суд Перми обязал ГУ МЧС РФ по Пермскому краю провести работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Каланча пожарная», расположенного по ул. Куйбышева, 11 ст 2 в Перми. Соответствующее решение опубликовано в судебном акте от 18 июня на сайте суда.

В апреле с иском к краевому МЧС в суд обратилась Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края. Историческое здание находится в федеральной собственности, ответчик обладает правом оперативного управления.

Пермская компания ООО «Научный проектно-технологический институт «Ортэкс» в 2022 году разработал проект реставрации памятника. Впоследствии документация была утверждена, но ремонтные работы не были выполнены.

В ходе проведения регионального государственного контроля был составлен акт технического состояния, согласно которому здание находится в неудовлетворительном состоянии, а также на нём отсутствует информационная надпись и обозначение объекта культурного наследия

«Таким образом, установлено, что ответчик не осуществляет содержание здания в надлежащем состоянии, что грозит разрушением объекта и утратой», — сообщается в документе.

Ответчик в суде возразил, поскольку дальнейшая эксплуатация здания пожарного депо без проведения капитального ремонта была признана невозможной, для определения порядка реставрации объекта была разработана и утверждена дорожная карта по передаче имущественного комплекса из федеральной в муниципальную собственность. В соответствии с которой ведомство передало имущество по договору безвозмездного пользования театру «У Моста». При этом, как утверждает региональное МЧС, вопрос проведения реставрации за счёт средств ведомства не поднимался. Внести имущественный комплекс в список капремонта зданий и сооружений возможности не было.

Третьим лицом к участию в заседании было привлечено МЧС России, которое с иском также не согласилось. Представитель в суде отметил, что сроки на выполнение работ не истекли, поэтому обращение истцом в суд преждевременно.

Согласно законодательству, собственник земельного участка, где находится объект археологического наследия, обязан осуществлять расходы на содержание объекта и поддержание его в надлежащем состоянии. Охранное обязательство подлежит выполнению собственником, в том числе если указанный объект находится во владении или в пользовании третьего лица. Согласно выписке из ЕГРН, собственником здания на момент рассмотрения дела является РФ, право оперативного управления закреплено за МЧС Прикамья.

Суд установил, что состояние объекта культурного наследия ухудшается, ответчик мер по сохранности не предпринимает длительное время. Ответчика обязали выполнить производственные работы по сохранению исторического здания «Каланча пожарная» в соответствии с ранее разработанной проектной документацией в срок не позднее двух лет со дня вступления в законную силу решения, а после реставрации в течение двух месяцев разместить на здании табличку с информацией об объекте культурного наследия.

Краевое МЧС может подать апелляцию в течение месяца.

Здание пожарной каланчи в Перми было построено в 1883 году архитектором В. Попатенко для Второй полицейской части. Выполнено из красного кирпича. Особенностью является сама каланча-восьмерик, которая возвышается над вторым этажом. Здание признано объектом культурного наследия регионального значения в 2013 году.

В декабре 2021 года стало известно о планах передачи данного объекта из федеральной собственности — частично под использование театром «У Моста», расположенного рядом, частично под музей пожарного депо. В мае 2022 года ООО «НПТИ «Ортэкс» выиграло аукцион на разработку проектной документации по сохранению объекта культурного наследия. Контракт был заключён на 2,1 млн руб.

В феврале 2024 года прокуратура Ленинского района Перми обратилась в арбитраж к МБУК «Пермский театр «У Моста» с требованием привлечь театра к административной ответственности за использование федерального имущества без необходимых документов. Речь шла об использовании помещения пожарной каланчи. Срок заключённого в 2021 году договора о безвозмездном использовании её площадей для хранения декораций и реквизита истёк в конце лета 2023 года, но театр продолжал использовать объект.





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