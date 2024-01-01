В Перми прокуратура привлечёт театр «У Моста» к административной ответственности МБУК подозревают в незаконном использовании федерального имущества Поделиться Твитнуть

Пожарная каланча в Перми

fireman.club

Прокуратура Ленинского района Перми подала заявление в Арбитражный суд Пермского края к МБУК «Пермский театр «У Моста». Эта информация размещена в картотеке суда.

Надзорный орган добивается привлечения театра к административной ответственности по ст. 7.24 КоАП (использование федерального имущества без необходимых документов). Максимальная санкция статьи для юрлиц — штраф 30 тыс. руб.

Как пишет «Коммерсантъ-Прикамье», речь идёт об использовании помещения бывшей пожарной каланчи, которая находится рядом с театром. В 2021 году МБУК заключил договор о безвозмездном использовании её площадей для хранения декораций и реквизита. Однако срок договора истёк в конце лета 2023 года, а театр продолжал использовать объект.

Собеседники издания предположили, что стороны просто не успели оформить продление договора. Учредитель театра (администрация Перми) иск прокуратуры пока не комментирует. Документ изучают юристы мэрии.

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