Елена Синица В Пермском крае продолжают расти цены на бензин Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по ценам всех видов топлива Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе по ценам всех видов топлива. За неделю стоимость литра топлива на заправках региона увеличилась в среднем на 27 копеек, такие данные приводит Росстат.

Так, бензин АИ-98 за неделю подорожал на 45 копеек — до 71,74 руб., АИ-92 — на 24 копейки — до 52,14 руб.

АИ-95 сейчас стоит 56,66 рублей (+25 копеек).





За период с 25 июня по 1 июля 2024 года изменение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в 75 субъектах страны.

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