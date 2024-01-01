Алёна Бронникова На стадионе «Юность» в Перми приступили к возведению новых трибун Реконструкция ведётся с 2023 года Поделиться Твитнуть

В Перми подрядчик приступил к возведению новых трибун более чем на 1,5 тыс. зрителей на стадионе «Юность», реконструкция которого ведётся с 2023 года. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на telegram-канал губернатора Дмитрия Махонина.

Также в данный момент на объекте продолжается строительство каркаса административного здания, опор под трибуны и труб для канала хладоснабжения. Следующим этапом планируется устройство основания основного овала и поля.

Напомним, проектом реконструкции стадиона «Юность» предусмотрено строительство нового четырёхэтажного спортивного комплекса со вспомогательными и административными помещениями площадью более 9 тыс. кв. м. Подрядчик обновит открытую арену, на стадионе создадут конькобежный овал с системой искусственной наморозки льда, а внутри него расположатся поля для игр в хоккей на траве и мини-футбол.

Строительство каркаса административного здания началось в феврале. Рабочие вели работы по устройству наружных стен первого этажа и строительству канала холодоснабжения для спортивного овала.

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