Алёна Бронникова Почти 1,3 тысячи выпускников в Прикамье пересдадут ЕГЭ в дополнительные дни Результат можно улучшить по одному предмету Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае почти 1,3 тысяч выпускников приняли решение пересдать ЕГЭ в дополнительные дни сдачи 4 и 5 июля. Как сообщает пресс-служба краевого министерства образования и науки, это около 14% от сдавших ЕГЭ в 2024 году.

Выпускники получили возможность улучшить свой результат по одному из предметов благодаря соответствующему указу президента. Полученный при пересдаче результат будет окончательным.

«Самыми массовыми предметами для пересдачи стали информатика и обществознание — свои результаты захотели улучшить 289 и 286 человек. Захотели попробовать ещё раз сдать ЕГЭ по профильной математике 220 человек. Русский язык будут пересдавать 134 человека, биологию — 93, а химию — 85 выпускников. Английский язык, историю и литературу — примерно по 40 человек. Математику базовую — более 20 выпускников, физику — четыре человека», — рассказали в минобре.

Информатику, обществознание, русский язык, физику и химию будут пересдавать 4 июля. Результаты станут известны до 15 июля. Пересдача биологии, географии, математики иностранного языка, истории и литературы пройдёт 5 июля. Результаты по ним можно будет узнать не позднее 17 июля.

Отмечается, что у выпускников будет время подать документы в вузы с учётом пересдач. Документы на бюджетные места принимаются до 25 июля, на платные — до 20 августа.

По результатам ЕГЭ 2024 года на данный момент в Пермском крае насчитывается 108 стобалльников, среди которых шесть мультистобалльников.

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