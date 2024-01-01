Ещё четыре выпускника в Пермском крае сдали ЕГЭ на 100 баллов Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

Официально объявлены промежуточные результаты ЕГЭ по истории и иностранным языкам в Пермском крае. Согласно информации министерства образования края, три выпускника достигли максимального балла за экзамен по истории: Варвара Аверкиева из гимназии № 6, Илья Бызов из лицея № 2 и Артём Довгополый из Суворовского военного училища в Перми. Выпускница пермской школы № 127 Мария Шартогашева получила максимальные 100 баллов по английскому языку.

Более 81 балла за экзамен по истории набрали 102 участника, а по английскому — 205 человек.

На данный момент в Пермском крае после публикации результатов всех предметов насчитывается 108 стобалльников, среди которых шесть мультистобалльников.

Напомним, с этого года по решению президента России Владимира Путина введены дополнительные дни для пересдачи одного выбранного предмета. Так, 4 июля выпускники текущего года смогут пересдать иностранный язык (письменную часть), информатику, обществознание, русский язык, физику или химию. А 5 июля — биологию, географию, математику базового или профильного уровней, иностранный язык (устную часть), историю или литературу.

Заявки на пересдачу предметов, запланированных на 4 июля, будут приниматься от учеников в их школах с 26 июня по 1 июля. Заявления на пересдачу предметов 5 июля можно подать с 27 июня по 2 июля.

Важно отметить, что при пересдаче первый результат будет аннулирован, даже если второй окажется ниже.

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