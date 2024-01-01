Алёна Бронникова В Перми подросток спас восьмилетнюю сестру на пожаре из квартиры на 14 этаже Брат спустил девочку через окно на этаж ниже Поделиться Твитнуть

МЧС России

В микрорайоне Краснова в Перми 4 июля загорелась квартира в жилом доме на 14 этаже. Как сообщили в МЧС России, в это время дома находились двое несовершеннолетних детей: 14-летний подросток и его восьмилетняя сестра.

«Квартира на 14 этаже загорелась в многоэтажке. Из горящего жилья через окно четырнадцатилетний брат спустил восьмилетнюю сестру этажом ниже. Юношу спасли газодымозащитники МЧС России. Дома дети были одни, ребята госпитализированы», — рассказали в ведомстве.

Пять жильцов этого дома огнеборцы вывели на улицу в спасательных устройствах. Площадь пожара составила 30 кв. м. В ликвидации огня участвовали 34 специалиста и восемь единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Утром информация появилась в соцсетях. По информации очевидцев, пожар произошёл в доме на Моторостроителей, 21.

В краевом МЧС уточнили, что мама во время происшествия находилась на работе. Подросток через окно передал сестру на 13 этаж, где девочку принял сосед. Юношу представят к награде.

Накануне в Перми произошёл пожар в другом многоэтажном доме. Пожарным удалось спасти семерых взрослых, ребёнка и кота.

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