Елена Синица В Перми пожарные вывели из горящего здания восемь человек Возгорание началось на четвёртом этаже панельного дома Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Перми случился пожар в многоэтажном доме. Пожарные спасли семерых взрослых, ребёнка и кота. Об этом сообщает «Рифей».

Возгорание началось на четвёртом этаже панельного дома. Сначала спасатели вывели из здания двух человек и кота. Ещё шестерых человек, в том числе инвалида и маленькую девочку, пожарные вывели из здания, надев на них специальные спасательные устройства.





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