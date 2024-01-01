Елена Синица

В Перми пожарные вывели из горящего здания восемь человек

Возгорание началось на четвёртом этаже панельного дома

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Пожар

  Игорь Катаев

В Перми случился пожар в многоэтажном доме. Пожарные спасли семерых взрослых, ребёнка и кота. Об этом сообщает «Рифей».

Возгорание началось на четвёртом этаже панельного дома. Сначала спасатели вывели из здания двух человек и кота. Ещё шестерых человек, в том числе инвалида и маленькую девочку, пожарные вывели из здания, надев на них специальные спасательные устройства.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье перед судом предстанет устроивший смертельное ДТП водитель скорой помощи. В происшествии погиб один пациент и получил тяжёлые травмы другой.



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