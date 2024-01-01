Зарина Ситдикова В Прикамье перед судом предстанет устроивший смертельное ДТП водитель скорой помощи В происшествии погиб один пациент и получил тяжёлые травмы другой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Краснокамский городской суд направлено на рассмотрение уголовное дело о смертельном ДТП с участием кареты скорой помощи, которое произошло в Прикамье осенью прошлого года. Об этом сообщается на Едином портале прокуратуры Российской Федерации.

Происшествие случилось на территории Краснокамского городского округа. В машине скорой помощи ехали шесть пациентов Частинской центральной районной больницы. По версии следствия, водитель спецтранспорта не учёл погодные условия из-за чего машину занесло на дороге. На скорости автомобиль съехал на обочину и влетел в металлический столб. В результате ДТП погиб один пассажир скорой помощи и получил тяжёлые травмы второй.

По факту происшествия в отношении водителя было заведено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Как уточнили в прокуратуре, за данное преступление обвиняемый может получить до пяти лет лишения свободы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что в застрявшей на дороге машине скорой помощи скончалась жительница деревни Быстрята Карагайского муниципального округа.

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