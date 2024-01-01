Елена Синица В Перми продавали вяленые анчоусы из неизвестного сырья Предпринимателю было вынесено предупреждение Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Крупный производитель рыбных закусок, работающий под брендом «Абырвалг», выпустил анчоусов без необходимого ветеринарного свидетельства. Россельхознадзор обнаружил это нарушение при проверке системы «Меркурий». Продукция была создана компанией «Ваша выгода» из Перми. Об этом сообщает ВЕТТА.

Представитель Россельхознадзора 27 июня 2024 года заметил нарушение, когда в журнале входящей продукции было указано 772,942 кг сушеной рыбы (анчоус сушено-вяленый) без электронного ветеринарного сопроводительного документа. Это сырье было использовано для производства 182,215 кг рыбной продукции.





Отсутствие информации о происхождении сырья делает невозможным отслеживание процесса производства и подтверждение безопасности продукции в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотического благополучия регионов, откуда поступило сырье. В Россельхознадзоре пояснили, что производитель нарушил требования Закона РФ «О ветеринарии».





Готовый продукт был распределен в магазины Перми. 2 июля 2024 года предпринимателю было вынесено предупреждение, а уполномоченное лицо получило уведомление об ошибках, допущенных в системе ФГИС «ВетИС». Если ошибки не будут исправлены в течение 72 часов после получения уведомления, регистрация пользователя будет аннулирована оператором ФГИС ВетИС.

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