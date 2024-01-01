В Прикамье сменился исполнительный директор в «Метафраксе» Новым руководителем стал выходец из «Росхима» Поделиться Твитнуть

В АО «Метафракс Кемикалс» новым исполнительным директором стал Максим Нахшунов. На сайте предприятия появилась соответствующая информация. Первым на это обратил внимание «Коммерсантъ-Прикамье».

Должность гендиректора компании занимал Альберт Худайбирдин, однако в одной из недавних публикаций на сайте он указан как управляющий директор по производству, отмечает издание.

Нахшунов пришел в «Метафракс» из АО «Росхим». Пока на сайте компании сведений о нём нет.

В конце июля прошлого года Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск о признании незаконными итогов приватизации АО «Метафракс Кемикалс». Приватизация повлекла нарушение экономического суверенитета РФ, поскольку предприятие представляет стратегическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны, посчитали в ведомстве. В сентябре того же года судья удовлетворила иск, и решение о возвращении в пользу государства почти 100% акций компании вступило в силу немедленно.

В этом году на внеочередном общем собрании акционеров АО «Метафракс Кемикалс» было принято решение о назначении управляющей организации, а с 1 февраля лицом, имеющим право действовать от имени компании без доверенности, стало АО «Росхим» в лице его генерального директора Эдуарда Давыдова. Исполнительным директором «Метафракс Кемикалс» назначен Альберт Худайбирдин. АО «Росхим» стало управляющей компанией губахинской компании.

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