В историческом здании на Заводе Шпагина могут открыть музейное кафе Оно будет находиться у Пермской художественной галереи Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Павла Черепанова

На территории бывшего Завода Шпагина, где завершается строительство нового здания для Пермской государственной художественной галереи, планируется открыть ещё нескольких объектов. Об этом в своём telegram-канале сообщил советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов.

«В одном из литеров, который построен ещё в XIX веке, разместят кафе. В здании планируют сохранить исторические элементы», — написал Черепанов.

К посту он прикрепил фото и видео, на которых видны металлические конструкции и клепки 1875 года.

Как ранее писал «Новый компаньон», в прошлом году руководство галереи заявило о планах по созданию музейного кафе, которое могут разместить в двухэтажном историческом здании, сохранённом и интегрированном в новый архитектурный комплекс. В галерее его называют «голландским домиком». Площадь зала будущего кафе – 240 кв. м на двух этажах. Предусмотрена возможность входа в него как с улицы, так и из фойе галереи. Кроме того, внутри художественного музея планируется расположить кофе-пойнт.

Напомним, первую выставку в новом здании галереи планируется провести осенью 2024 года.

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