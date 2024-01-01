В пермской полиции назвали самый опасный район города С начала года в краевой столице зарегистрировано более 8 тысяч преступлений Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С января по май этого года в Перми полиция зафиксировала 8037 преступлений. Также в ведомстве назвали самые опасные и самые безопасные районы краевой столицы.

Как сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на пресс-службу Управления МВД по Перми, больше всего преступлений ведомство зарегистрировало в Свердловском районе — 1777 случаев. Второе и третье места разделили между собой Мотовилихинский и Индустриальный районы Перми — 1411 и 1182 фактов преступлений соответственно.

На четвёртом месте оказался Кировский район, где с начала этого года произошло 1116 преступлений. Меньше 1 тыс. фактов зарегистрировано в Дзержинском и Орджоникидзевском районах — 968 и 874.

Безопаснее всего, по данным полиции, в Ленинском районе города. Здесь правоохранители зафиксировали 709 преступлений.

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