Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» TerraCotta возвращается во Всеволодо-Вильву Фестиваль гончарного искусства возрождается через четыре года отсутствия Поделиться Твитнуть

Алексей Баталин

В этом году в посёлке Всеволодо-Вильва вновь пройдёт фестиваль керамики и творческих индустрий «TerraCotta. Сотворение мира» (6+) — один из первых ландшафтных фестивалей России. Впервые фестиваль под названием «TerraCotta на Вильве» прошёл по инициативе фонда культуры «Юрятин» в 2011 году, когда Всеволодо-Вильва выиграла конкурс на звание «Центра культуры Пермского края». Тогда же была создана керамическая мастерская «Артель», художники которой по сей день являются главной командой фестиваля.

В этом году фестиваль пройдёт в десятый раз после четырёхлетнего перерыва благодаря гранту Президентского фонда культурных инициатив.

Тема 2024 года — «Сотворение мира».

Анастасия Фирсова, директор музея «Дом Пастернака», руководитель фестиваля «TerraCotta. Сотворение мира»:

— В небольшом уральском посёлке участники и гости создают собственную творческую вселенную, делятся тайнами ремесла — лепки, декорирования, гончарного круга. Творить им помогает природное и культурное наследие территории: когда-то здесь плескалось пермское море, в XIX веке работали горные заводы, гостили Чехов и Пастернак, сегодня здесь встретились художники и мастера из городов России.

Фестиваль является итоговым событием керамической арт-резиденции, которая пройдёт на базе мастерской «Артель» с 19 июля по 2 августа. В этом году к участию в резиденции приглашены Татьяна Каримова (Санкт-Петербург), Юрий Малыгин (Самара), Тамара Васильева (Томск), Галина Белова (Екатеринбург), художники из Перми и Соликамска.

Фестивальный день 3 августа начнётся в 14:00 в Морозовском парке и продлится до 23:00. В программе: «Ярмарка промыслов и смыслов» от мастеров Пермского края и керамистов вильвенской арт-резиденции Алены Печёнкиной, Светланы Шустовой, Светланы Бердниковой, Алексея Кузнецова и Елены Тиуновой. Жители Александровского муниципального округа наполнят ярмарку изделиями из текстиля, дерева, камня, чаями из целебных трав. На поляне будет организовано уличное питание.

В летних палатках и на открытом воздухе пройдут мастер-классы по лепке и декорированию глиняных изделий, вместе мастера и ученики сделают «город из глины», состоится показательный обжиг изделий в уличной дровяной печи.

Событийная программа фестиваля включает презентацию достопримечательностей Александровского муниципального округа, выставку керамических работ, созданный во время арт-резиденции, выступление поэтов сообщества «Чтивые вторники» на поэтическом слэме и музыкальную программу, в которой выступят этновокалистка Даша Калина с русским и коми-пермяцким фольклором, группы «Пальчик мимо», ПЕРЕМОТКА (Екатеринбург), JackieKomutatsu и OrganicHouse.

Главное событие фестиваля — ночной обжиг большой керамической скульптуры — произойдёт на закате, в 21:30, под звуки музыки.

Фестиваль адаптирован для людей с ограниченными возможностями: есть тактильные предметы, специальные мастер-классы, тифлокомментарий во время экскурсий; команда волонтёров готова помочь маломобильным посетителям. Туристические компании Перми и Березников организуют поездки на фестиваль.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.