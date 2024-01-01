Елена Синица Березниковский содовый завод не будет выплачивать дивиденды за 2023 год Соответствующее решение было принято 28 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

АО «Березниковский содовый завод» не будет выплачивать акционерам дивиденды за 2023 год. Такое решение на общем собрании участников общества было принято 28 июня. Информация об этом содержится на портале раскрытия корпоративной информации.

Как уточняется в протоколе заседания, прибыль планируется направить на развитие и вознаграждение за работу. Так, составу совета директоров выплатят 2,7 млн рублей. На развитие общества направят 220,2 млн рублей.





«Прибыль по результатам деятельности АО «БСЗ» за 2023 год направить на выплату вознаграждения за работу в составе Совета директоров АО «БСЗ» и на развитие Общества; вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии не выплачивать; дивиденды по акциям АО «БСЗ» за 2023 год не объявлять и не выплачивать», — говорится в сообщении.





Решение было поддержано большинством голосов.

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