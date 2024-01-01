Елена Синица В Перми устранили уже более 2,7 тысячи незаконных граффити За нанесение граффити на фасад здания предусмотрены штрафы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с начала года устранили уже более 2,7 тысячи незаконных граффити. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, в Индустриальном районе города выявили 1152 граффити, в Дзержинском — 547, в Кировском — 204, в Свердловском — 318.





В мэрии напомнили, что за нанесение граффити на фасад здания предусмотрены штрафы: для граждан — до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 100 тысяч рублей.

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