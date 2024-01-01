Елена Синица В Чайковском оштрафовали предприятие за нарушение карантина по вредителям леса Назначено наказание в виде штрафа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По результатам проверки прокуратуры в Чайковском городском округе оштрафовали ООО «Смена». Выявлен факт вывоза пиломатериалов хвойных пород без карантинных сертификатов в Оренбургскую область. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Из-за введения фитосанитарного режима по карантинным вредителям вывоз лесной продукции из региона возможен только при наличии специального сертификата.





Материалы проверки и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении были направлены для рассмотрения в Управление Россельхознадзора. Назначено наказание в виде штрафа.

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