Елена Синица Пермяк погасил миллионный долг по алиментам после возвращения с СВО Также его привлекли к административной ответственности — 50 часов обязательных работ Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Пермяк оплатил долг по алиментам, вернувшись из зоны проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Пермскому краю.

На протяжении долгого времени 35-летний мужчина не выплачивал задолженность, скрывал доходы. Размер задолженности превысил 900 тыс. руб. Также его привлекли к административной ответственности — 50 часов обязательных работ.





В ноябре прошлого года пермяк заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился на СВО. Спустя полгода, прибыв в отпуск, должник обратился к приставам и оплатил всю сумму. В том числе и 70 тыс. руб. исполнительского сбора.





Судебные приставы напомнили, что все военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, с учётом тех, кто заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, имеют право на приостановление исполнительных производств.

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